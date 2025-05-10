Engelli Bireyler Camide Buluştu. Allah’a Giden Yolda Engel Yoktur

ENGELLİLER CAMİDE BİR ARAYA GELDİ

Kayseri’de, engelli bireyler ‘Engelsiz Cami Buluşması’ etkinliği kapsamında camide bir araya gelerek dua etti. Kayseri İl Müftülüğü, Engelliler Haftası dolayısıyla “O’na gelene engel yoktur” temasıyla bu etkinliği düzenledi. Kalem Kırdı Camii’nde gerçekleşen organizasyona katılan engelli vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim dinleyip dualar etti. Ayrıca, etkinlikte Kur’an kursuna katılan ve bedensel engeli bulunan 27 yaşındaki İlayda Keskin’e, kursa ulaşımını kolaylaştırması için bir akülü sandalye hediye edildi.

İL MÜFTÜSÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Program hakkında açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, “Engelliler acınacak kişiler değil. Bize düşen görev onların hayatlarını kolaylaştırmak. Onlar, acınmayı istemiyorlar. Bizlerden tek istedikleri, hayatlarının kolaylaştırılması. Biz de çeşitli materyaller ile onların hayatlarını kolaylaştıracak araçları ve eğitim öğretim yapacakları malzemeleri zamanında temin ederek, onların hayatlarına katma değer üretiyoruz. Allah’a giden yolda bir engel yoktur. Allah hepimizin kalbine bakıyor. 1 adım sonramızın belli olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Her birimiz aynı zamanda bir engelli adayıyız” diyerek, etkinliğin önemine vurgu yaptı.