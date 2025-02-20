Engelli Bireyler İçin Deprem Bölgesi Zorlukları

ENGELLİ BİREYLER İÇİN ZOR BİR SÜREÇ

TOFD Genel Başkanı Fatih Sinav, “Deprem bölgesinde engelli bireyler için hayat çok daha zor. Medikal malzemeye erişim, istihdamın azalması ve sosyal hayattan kopuş, bu bireyleri daha da zor bir sürece sürüklüyor” diyerek kamu ve özel sektörü iş birliğine davet ediyor. Bölgedeki engelli bireyler, akülü ve manuel tekerlekli sandalyeler, havalı minderler, hasta taşıma liftleri ve banyo-tuvalet sandalyeleri gibi en temel medikal malzemelere ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyor. Konteyner kentlerde erişilebilir yaşam alanlarının sınırlı olması ise hayatlarını daha da zorlaştırıyor.

FİZİKSEL İHTİYAÇLARIN ÖTESİNE GEÇİYORLAR

TOFD’nin sağladığı destekler yalnızca fiziksel ihtiyaçlarla sınırlı değil. Dernek ayrıca psikososyal ve hukuki danışmanlık hizmetleriyle engelli bireylerin yalnızlık ve travma ile mücadelesine katkı sağlıyor. Deprem bölgesinde engelli bireylerin iş hayatına katılımı ise büyük darbe aldı. Özellikle Hatay’da engelli istihdam oranının sıfıra yaklaştığını bildiren Fatih Sinav, “İş hayatına kazandırılmadıkça engelli bireyler ekonomik bağımsızlıklarını kaybediyor ve tamamen yardıma bağımlı hale geliyorlar. Bu da onların sosyal hayattan tamamen kopmasına neden oluyor” şeklinde açıklama yapıyor.

ERİŞİLEBİLİR KONUT EKSİKLİĞİ

TOFD, bölgedeki engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını daha fazla iş birliğine davet ediyor. Engelli bireylerin yaşadığı bir diğer büyük sorun ise erişilebilir konut eksikliği. Konteyner kentlerde fiziksel koşulların elverişsiz olması, sosyal hayata katılımın önünde büyük bir engel oluşturuyor. TOFD Genel Başkanı Sinav, “Bu insanlar, temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanıyor. Onların bağımsız ve güvenli bir hayat sürebilmesi için daha fazla desteğe ihtiyaç var” diyerek bu konuda atılması gereken adımların önemine dikkat çekiyor.