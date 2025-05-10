Engelli Bireyler İçin Eşit Haklar Gerekiyor

ENGELLİ BİREYLERİN YAŞAM KOŞULLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, Engelliler Haftası nedeniyle bir açıklama yaptı. Efe, son zamanlarda engelli bireylerin yaşam koşullarının zorlaştığına ve haklara erişimde ciddi zorluklar yaşandığına dikkat çekti. Ayrıca, bazı kazanımların geriye gittiğini vurgulayarak, engelli sayısındaki artışın önlenebilir sebeplerden kaynaklandığını ifade etti. “Trafik ve iş kazaları, depremler, yetersiz sağlık hizmetleri gibi nedenlerle engelli sayısı her geçen gün artıyor. Bu, toplum olarak üzerinde ciddi şekilde düşünmemiz gereken bir konu” dedi.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMDEKİ SIKINTILAR

Engelli bireylerin artan ihtiyaçlarına yönelik somut ve sürdürülebilir çözümlerin hayati önem taşıdığını aktaran Efe, özellikle sağlık raporları süreçlerinde uluslararası standartlara uyum sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, “Rapor süreçlerinin hastaya özgü muayene sonuçları dikkate alınarak yürütülmesi, hak kayıplarının önüne geçecektir” diye ekledi.

Efe, istihdam kotalarının kamu ve özel sektörlerde etkin bir şekilde uygulanması ve denetlenmesi gerektiğini savunarak, 2022 sayılı yasa kapsamında sunulan yardımların aile gelirine bağlı kısıtlamalar nedeniyle yetersiz kaldığını söyledi. Bu kriterlerin yeniden gözden geçirilmesinin sosyal adalet açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

TIBBİ CİHAZLARA ULAŞIMDA YAŞANAN ZORLUKLAR

Efe, engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminde karşılaştıkları sıkıntılara da değinerek, özellikle protez, ortez ve tekerlekli sandalye gibi tıbbi cihazlara ulaşımın zorlaştığını belirtti. Kur-enflasyon etkilerinin engelliler üzerindeki yükünü hafifletecek destek mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Ulaşımda erişilebilirlik sorunlarına da dikkat çeken Efe, “Kaldırımlar, yollar, toplu taşıma araçları hala erişilebilir değil. Toplu taşıma araçlarının dönüşüm sürecindeki yasal gecikmeler, engelli bireylerin hareket özgürlüğünü kısıtlıyor” diyerek bu konuda hızlı adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

KAZANILMIŞ HAKLARIN KORUNMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Engelli bireylerin sürücü belgesi ve araç alımında yaşadığı zorluklar ile emeklilik haklarındaki belirsizliklerin giderilmesi gerektiğini dile getiren Efe, kazanılmış hakların korunmasının zorunluluk olduğunu belirtti. Ayrıca, suistimalin engellenmesine yönelik düzenlemelerde adil ve hakkaniyetli yaklaşımların benimsenmesi gerektiğini ifade ederek, “Siyasetin tüm aktörlerinden beklentimiz, bizi göz ardı etmemeleridir. Birleşmiş Milletler’in ‘insana yaraşır yaşam’ ilkesi doğrultusunda, eşit ve erişilebilir bir toplum için somut adımların atılmasını istiyoruz” dedi.

Efe, açıklamasını şu şekilde tamamladı: “Engelli bireyler olarak, eşit haklara sahip, engellerden arındırılmış bir yaşamı talep ediyoruz. İnsan onuruna yakışır bir yaşam, tüm engellilerin en temel hakkıdır.”