Engelli Bireyler İçin İnsan Hakları Önemlidir

ENGELLİ BİREYLERİN HAKLARI VURGULANDI

Dr. Öğr. Üyesi Fidan Güneş Gürgör Kılıç, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelli bireylerin toplumsal hayata eşit ve bağımsız katılımının bir ayrıcalık değil, temel bir insan hakkı olduğunu ifade ediyor. Kılıç, yapılan kutlama ve temennilerin ötesine geçilerek kalıcı ve bilimsel temelli çözümler üretilmesinin önemine dikkat çekiyor.

DÜNYA GENELİNDE BÜYÜK BİR RAKAM

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 1,3 milyar engelli birey bulunduğunu belirten Kılıç, bu oranın dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 16’sına, yani her 6 kişiden 1’ine eşit geldiğini açıklıyor. CDC’nin 2025 raporuna göre sadece Amerika’da 2022 yılında her 31 çocuktan 1’inin Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı aldığına dikkat çeken Kılıç, Türkiye’de ise 2023-2024 yılında örgün eğitime devam eden 18 milyon 710 bin 265 öğrenciden 559 bin 725’inin özel gereksinimli bireylerden oluştuğunu aktarıyor. Ülke genelindeki toplam engelli birey sayısına dair güncel bir verinin bulunmadığına vurgu yaparak, bu sayının farklı kaynaklara göre 5 ile 10 milyon arasında değiştiğini ifade ediyor.

ÖZEL EĞİTİMİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Özel gereksinimli bireyler için erken tanı ve bilimsel temelli yoğun özel eğitim hizmetlerinin hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Kılıç, eğitim süreçlerinde özel eğitim öğretmeni olmayan kişilerin görevlendirilmesinin ciddi bir sorun yarattığını dile getiriyor. Kılıç, “Saatlik eğitim almış veya sadece sertifika sahibi kişilerin özel eğitim sürecinde görev alması, bu hizmetin niteliğini düşürüyor. Bu alan yalnızca özel eğitim öğretmenlerinin uzmanlığıyla yürütülmeli” şeklinde konuşuyor. Ayrıca, özel gereksinimli bireylerin eğitim ve iş hayatına geçiş süreçlerinin planlanmasının kritik olduğunu vurguluyor ve Türkiye’deki yasal düzenlemelerin yetersizliğini şu sözlerle ifade ediyor: “Bu süreçlerin bütüncül biçimde planlanmaması, bireylerin bağımsız yaşama ve topluma uyum sağlamasını zorlaştırıyor. Eğitimden istihdama kadar olan her basamakta destekli ve sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç var.”

İSTİHDAM MODELİNE YENİ YAKLAŞIM

Engelli bireylerin büyük bir kısmının iş gücünün dışında kaldığını belirten Kılıç, mevcut çalışanların genellikle geçici ve vasıfsız işlerde yer aldığını ifade ediyor. Kadınların bu durumdan daha fazla etkilendiğine de dikkat çekerek, destekli istihdam modelinin gerekliliğini şu sözlerle aktarıyor: “Bireylerin özelliklerine ve gereksinimlerine uygun, toplum temelli istihdam desteklerinin sunulması şart. Ancak bu sayede sürdürülebilir istihdam mümkün hale gelir.”

ENGELLİLER HAFTASI’NDA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Kılıç, Engelliler Haftası’nın sadece bir farkındalık haftası olarak görülmemesi gerektiğini ve sistematik dönüşüm çağrısı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. “Anne ve babaların en büyük korkusu ‘Ben öldükten sonra çocuğuma ne olacak?’ sorusudur. Bu korkunun ortadan kalkması için özel eğitim politikalarının güçlendirilmesi, geçiş hizmetlerinin planlanması ve istihdam desteklerinin artırılması gereklidir. Engelli bireyler toplumda pasif bir nesne değil, yaşamın öznesidir” diyor.