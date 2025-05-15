Engelli Bireyler için ÖTV Düzenlemesi Yapıldı

ÖTV MUAFİYETİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç edinimini düzenleyen mevzuatta kapsamlı değişiklikler gerçekleştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile, hem satın alma şartları hem de kullanım süreleri açısından önemli sınırlamalar getirildi.

YERLİ ÜRETİME DESTEK

Yeni uygulamaya göre, engelli bireylerin ÖTV’siz olarak araç sahibi olabilmesi için aracın yerli üretim oranının en az %40 olması gerekiyor. Bu adım, ithal araçların muafiyet kapsamının dışında bırakılarak yerli otomotiv üreticilerinin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Önceki düzenlemede, ÖTV muafiyetli araçlar 5 yıl boyunca satılamıyordu; yeni düzenlemeyle bu süre 10 yıla çıkarıldı. Böylece, engelli bireyler adına alınan araçların kötüye kullanımını önlemek amaçlanıyor.

FİYAT LİMİTLERİ VE EKONOMİK ETKİLER

ÖTV muafiyetinden yararlanacak araçların üst fiyat limiti, her yıl belirlenen yeniden değerleme oranına göre güncelleniyor. 2025 yılı için bu oran %43,93 olarak belirlenmiş durumda. Bu oran yalnızca ÖTV muafiyetini değil, 2026 yılına ilişkin vergi, harç ve ceza artış hesaplamalarını da etkiliyor. Yeni mevzuat, bireysel hakların yanı sıra otomotiv sektörünün yönünü de etkileyebilecek bir nitelik taşıyor. Yerli üretimi teşvik eden bu düzenlemeyle, yerli markaların avantaj elde etmesi, ithal modellerin ise satış potansiyelinde düşüş yaşaması bekleniyor. Böylece hem engelli bireylerin araç erişimi kolaylaşacak hem de Türkiye ekonomisine değer katacak üretim modelleri desteklenmiş olacak.