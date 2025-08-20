Engelli Bireyler, Rapor İçin Tepkili

ENGELLİ BİREYLERDEN HAKSIZLIKLAR UYARISI

Ehliyet yenileme sürecinde ‘sürücü olur raporu’ almak amacıyla sağlık komisyonlarına başvuran engelli bireyler, komisyonlardan farklı sonuçlar alarak tepkilerini ifade ediyor. Aynı engel gruplarına ait bireylere farklı komisyondan farklı kararlar verilmesi dikkat çekerken, Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Usta, “Bu sorunların çözülebilmesi için öncelikle her ilde engelli bireylere yönelik sürücü komisyonlarının kurulmasını istiyoruz. Simülatör ve özel tertibatlı araçlarla sürüş testleri yapılmalı. Gözleme dayalı muayene kaldırılmalı, mevzuat netleştirilmeli ve standart hale getirilmeli.” şeklinde açıklama yaptı.

KONTROL RAPORLARINDAKİ ÇELİŞKİLER TEPKİ TOPLADI

Engelli bireyler, sürücü belgelerini yenilemek için hastane ve il sağlık komisyonlarından ‘sürücü olur raporu’ almak zorundadır. 3 yıllık rapor süresinin bitmesiyle birlikte yeniden rapor almak zorunlu hale gelirken, engelli bireyler, engel durumlarının değişmediği halde sağlık komisyonlarından farklı sonuçlarla karşılaşmanın üzüntüsünü yaşıyor. Sosyal medya üzerinden bu duruma karşı tepkilerini ortaya koyan engelli bireylerin, ehliyetleri iptal edilen birçok kişi olduğu iddia edildi.

PSİKOLOJİK ETKİLERİ DE OLUMSUZ

Kendisi, 17 senedir tertibatlı araç kullanan Gökhan Ayık, “Komisyona çıktığımda ‘sürücü olamaz raporu’ vermişler. Neye dayanarak böyle bir karar verdiklerini sordum, sağlığımda bir değişiklik yok.” dedi. Ayık, bu yürüttüğü süreçte yaşanan belirsizliğin kendisini psikolojik olarak olumsuz etkilediğini belirtti. “Ailemle birlikte günlük yaşamım değişti, 2 yıl boyunca evde kapalı kaldım.” şeklinde ifade etti.

3 YIL SONRA YENİDEN GÖZLEME DAYALI MUAYENE

Eren Yıldırım da benzer sorunlar yaşadığını belirtirken, 2020 yılında ehliyeti alınca aldığı hizmette herhangi bir sorun çıkmamıştı. Ancak 2023 yılında tekrar sağlık kontrolüne gittiğinde, “Bütün belgelerime rağmen sürücü olamaz raporu verdiler.” diyerek itiraz sürecinin sonuçsuz kaldığını açıkladı. Yıldırım, bu durumun ardından Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurduktan sonra Ortakuyarı Tıp Fakültesi’nin olumlu raporuna rağmen, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden ‘sürücü olamaz’ sonucu döndüğünü ifade etti.

GEREKEN BİR KONUDA ÇÖZÜM ARAYIŞI

Engelli bireylerin karşılaştığı bu tür mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğine vurgu yapan Trafikte Haklarım Derneği ve bireyler, sürücü olur raporlarının daha adil ve standart bir şekilde değerlendirilmesi talebinde bulunuyor. Bu durum, sadece ulaşımlarını değil, bireylerin günlük yaşamsal aktivitelerini de olumsuz etkiliyor.