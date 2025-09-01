Engelli Bireylere Şiddet İddiası Gözler Önünde

ENGELLİ BİREYLERİN MARUZ KALDIĞI ŞİDDET ORTAYA ÇIKTI

Karaman’ın Başyayla ilçesindeki bir özel bakım merkezinde gerçekleşen olaylar, engelli bireylerin yaşadığı şiddeti gözler önüne seriyor. Yüzde 88 engelli Enes C., ablası Müşerref Cengiz ile görüntülü konuşmalarında “Beni tokatlıyorlar” ifadesini kullandı. Bunun üzerine Cengiz, durumu valiliğe bildirerek şikâyette bulundu. Gelen şikâyet üzerine güvenlik kameraları detaylı bir şekilde incelendi. Görüntülerde, bakıcıların özel gereksinimli bireyleri sürükleyip tokatlama anları açıkça yer aldı. Enes C.’nin omzuna el koyan bir bakıcının, bireyin rahatsızlık gösterdiği halde ona tokat attığı görünürken, diğeri ise bakıcılardan kaçmaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İFADELERDE ŞAKA SAVUNMASI

Başlatılan soruşturma çerçevesinde, bakım merkezi çalışanlarının ifadeleri alındı. Bakım merkezi çalışanı M.D., “4 Ocak 2025’te engelli A.A.’yı tutup peçete almak istedim. Bu esnada şahıs kendisini koltuğa sert bir şekilde attı, ittirmedim ama görüntülerde öyle görülüyor. 06.46 sıralarında Enes C.’ye şaka amacıyla tokat attım. Zarar vermeyi düşünmedim” dedi. Ayrıca, “07.20’de kurumda görevli iken elimdeki pantolon ile odadan çıktıktan sonra yanımda bekleyen İ.T., şaka niyetiyle pantolonumu şahsa doğru salladı” ifadesini kullandı.

HATIRLAMA SORUNU VE KENDİSİNİ SAVUNMA

Başka bir bakım merkezi çalışanı H.B., “7 Aralık 2024’te engelli S.G.’yi iteklediğim ve kulağını çektiğim olayı zaman geçtiği için net hatırlamıyorum. S.G. sürekli kendine ve diğer engelli bireylere zarar veren biridir. Onun böyle davranmaması için müdahale ettiğimi düşünüyorum. 06.09 sıralarında S.G.’ye tokat vurdum ama neden yaptığımı hatırlamıyorum” şeklinde konuştu. Diğer bir çalışan A.G. ise “S.G. ile 7 Aralık’ta şakalaşıyordum. Tokat atmadım. 19 Aralık’ta R.Ö. sürekli kendini yere atıyordu. Kaçmasını engellemek için müdahalede bulundum” dedi.

Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, bakım merkezinin faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.