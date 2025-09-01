Engelli Bireylere Şiddet İddiası Ortaya Çıktı

Olayın Gelişimi

Karaman’da, iki çocuk annesi öğretmen Müşerref Cengiz, babasının vefatından sonra yüzde 88 engelli olan kardeşi Enes C.’yi Kasım 2024’te özel bir yatılı bakım merkezine yerleştirdi. Bir süre sonra, Enes’in görüntülü konuşmalarda “Beni tokatlıyorlar” demesi ve korkulu bakışları üzerine durumu incelemeye başlayan Cengiz, valiliğe başvurdu. Bu şikayette bulunmasının ardından yapılan incelemede, güvenlik kamerası kayıtlarında bakıcıların özel gereksinimli bireylere tokat attığı, sürüklediği ve şiddet uyguladığı tespit edildi. Görüntülerde, Enes C.’nin de aralarında bulunduğu engelli bireylerin bakıcılardan kaçmaya çalıştığı görülmekteydi.

Müşerref Cengiz’in Açıklamaları

Hürriyet’ten Ali Rıza Akbulut’un aktardığına göre, Müşerref Cengiz yaşananları şu şekilde dile getirdi: “Enes sürekli dövüldüğünden bahsediyordu. Kuzenimizden, bazı hastaların bağlanarak yemek yedirildiğini, hortumla yıkanıp üzerindeki kıyafetle kurutulduğunu duyunca şüphemiz arttı. Kamera kayıtlarında üç bakıcının şiddeti ortaya çıktı. En büyük endişem kamerasız alanlar. Koridorda bile tokat görüntüsü varsa, odalarda ve banyolarda neler yaşandı kimse bilmiyor.” Cengiz, ayrıca bakım evi müdürünün, “24 saat kamera izleyemem” diyerek sorumluluk almadığını da belirtti.

Savcılık Soruşturması

Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan bakıcılar, şiddet görüntülerini kabul ederken, davranışlarını “şaka amaçlı” ya da “önlem alma” gerekçeleriyle savundular. Şüpheli bakıcılar ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları bilgisi verirken, bakımevinin faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi. Bu olay, engelli bireylerin bakım merkezlerinde maruz kaldığı riskleri bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.