Engelli Bireylere Şiddet Uygulandı

ENES GÜDER’İN AİLESİNDEN AÇIKLAMALAR

Karamandaki bir özel bakım evinde engelli bireylerin maruz kaldığı şiddet görüntüleri gündeme gelmesinin ardından mağdur Enes Güder’in annesi Şükran Cingöz, yaşadıklarını gözyaşları içerisinde ifade etti. Cingöz, “Biz onlara bakarken bebek gibi baktık. Hiçbir şeylerini eksik etmedik, kıyamadık, gözümüzden esirgedik. Biz kıyamazken nasıl dövebilirler. Bakımevleri daha detaylı denetlensin” dedi.

AİLENİN İLK TEPKİLERİ

Başyayla ilçesinde, Kasım 2024’te özel bir merkezde kalan yüzde 88 engelli Enes Güder’in ablası M.C., Enes’in kendisine tokat atıldığı hakkında şikayette bulundu. Bu gelişmenin akabinde Karaman Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma süreci başlattı. Bakım merkezinin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, çalışanlardan M.D., H.B. ve A.G.’nin bazı engelli bireylere tokat attığı ve yerde sürüklediği tespit edildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı ancak ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLERDEN SONRA AİLENİN GÖRÜŞLERİ

Şükran Cingöz, eski eşinin vefatından sonra sağlık sorunları nedeniyle Enes Güder’i özel bir bakım evine yerleştirdiğini ifade etti. Cingöz, “Oğluma biz eşimle birlikte bakıyorduk. Ama eşim vefatından sonra ben tek başıma Enes ile baş edemedim. Çok zor bir durumdaydım” diyerek yaşadığı zorluğu dile getirdi. Karaman Valiliği’ne yazdıkları mesajla durumlarını bildirdiklerini belirten Cingöz, “Daha sonra savcılık soruşturma başlatmış. Görüntülere ulaştık. O görüntülerde hastaların dövüldüğünü gördük. Şiddet uygulayanlardan şikayetçi olduk” ifadelerini kullandı.

CEZA BEKLENTİLERİ

Şükran Cingöz, oğlunun darbeden sorumlu kişilerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Cingöz, “Gerekli makamlara dilekçelerimizi yazdık ama bu kişilerin sadece işten çıkarıldıklarını öğrendik. Bu ceza bizi memnun etmedi, yetersiz geldi. Daha fazla ceza almalarını istiyoruz. Ben bir anne olarak bakımevlerinin hastalara daha özenli davranmalarını istiyorum” şeklinde dile getirdi. Ayrıca, hastaların kameralar dışında daha fazla şiddete maruz kaldığını düşündüğünü belirterek, “Kamerasız alanlara da bir çare bulunsun istiyorum,” dedi.