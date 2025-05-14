ENGELLİ BİREYLERLE BULUŞMA

Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireylerle bir araya geldi. Bu kapsamda çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Fidan, Anamur Halk Eğitimi Merkezinin Güleç Mahallesi’ndeki kurs merkezi ve Ortaköy Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

MÜFTÜNÜN AÇIKLAMALARI

Fidan, bu ziyaretler sırasında engelli personelle sohbet etti. Müftülük olarak engelli bireyler için her türlü desteği sağladıklarını ve bunu sürdüreceklerini ifade eden Fidan, “Engelli olmak bir kusur değildir, bu rabbimizin bir imtihanıdır. Bütün engellerin sevgiyle, paylaşmayla ve birlikte aşılacağına olan inancım tamdır.” şeklinde açıklamada bulundu. Müftü Mehmet Fidan’a bu ziyaretlerinde Engelli Koordinatörü Mikail Nehir de eşlik etti.