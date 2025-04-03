Engelli İbrahim’e Yeni Tekerlekli Sandalye Desteği

ENGELLİ BİREYLER İÇİN ÖNEMLİ DESTEK

Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği, engelli birey olan İbrahim Muhammet Özmen’e eski tekerlekli sandalyesinin yerine yeni bir sandalye hediye ederek eğitim hayatını devam ettirmesine yardımcı oldu. Efeler ilçesinin Girne Mahallesi’nde yaşayan bedensel engelli İbrahim Muhammet Özmen, eski tekerlekli sandalyesi kullanılamaz hale geldiği için uzun bir süre dışarı çıkamamıştı. Ailesinin talebi doğrultusunda Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği bu duruma müdahale etti.

YENİ TEKERLEKLİ SANDALYE TESLİM EDİLDİ

Dernek tarafından temin edilen yeni tekerlekli sandalye, İbrahim Muhammet Özmen’e evinde teslim edildi. Özmen ailesi, bu yardımdan dolayı Dernek Başkanı Yücel Balkım’a minnettar olduklarını dile getirdiler. Yücel Balkım, Aydın Engelliler Spor Kulübü olarak, ihtiyaç sahibi bireylerin taleplerini yerine getirmek için çalıştıklarını belirtti ve şunları ifade etti: “Aydın Engelliler Spor Kulübümüzün sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi engelli gençlerimize manuel tekerlekli sandalye ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Girne Mahallesi’nde ikamet eden engelli gencimiz İbrahim Muhammed Özmen’e tekerlekli sandalye vererek kendisinin dışarıya çıkma özgürlüğünü ve eğitim hayatını sürdürmesine kolaylık sağladık. Güle güle, sağlıklı günlerde kullansın.”