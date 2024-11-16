“Engelli Kardeşlere Yeni Ev Teslimi”

KARDEŞLERİN YENİ EVİ KÜLLİYEN YENİLENİYOR

Kırıkkale’nin Selim Özer Mahallesi’nde yaşayan Selim ve Adem Ceylan kardeşlerin, daha önce yangında kullanılamaz hale gelen evleri, Milletvekili Halil Öztürk ve Vali Mehmet Makas’ın önderliğinde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları sonucunda yeniden inşa edildi. 2345. Sokak’ta modern bir şekilde yapılan ev, bir törenle aileye teslim edildi.

YÜZDE YÜZ HAZIR DESİNLER

Törende bir konuşma yapan Milletvekili Halil Öztürk, projeyi tamamlamanın mutluluğunu dile getirerek “Kırıkkale Valiliğimiz ile yaptığımız istişarelerin ardından Sayın Valimiz Mehmet Makas’ın desteğiyle ailemiz için 120 metrekarelik, betonarme bir ev yapma kararı aldık. Ev, yeni eşyalarıyla birlikte artık hazır ve engelli kardeşlerimize teslim etmenin sevincini yaşıyoruz. Bu hayır yolunda emeği geçen tüm hemşehrilerimize ve Valimize gönülden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

DEVLETİN DAYANIŞMASI ÖN PLANDA

Vali Mehmet Makas, devletin “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, “Ailemizin mağduriyetini gidermek için Sayın Milletvekilimizin girişimiyle AFAD’dan destek alındı ancak ayrılan bütçe evin inşası ve donatımı için yeterli değildi. Sayın Öztürk’ün devreye girmesi ve hayırsever iş insanlarımızın katkılarıyla evi tamamladık. Bu iyiliğe vesile olan herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yenilenen ev, Ceylan kardeşlere teslim edildi. Teslim törenine AK Parti Milletvekili Engin Pehlivanlı’nın da katıldığı oluşarak aileyi tebrik etmesiyle, bu anlamlı çalışma devletin ve toplumun dayanışmasının güçlü bir örneği olarak kayıtlara geçti.