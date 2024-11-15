“Engelli Kardeşlere Yeniden Ev Verildi”

YANGINDAN SONRA YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Kırıkkale’nin Selim Özer Mahallesi’nde yaşayan Selim ve Adem Ceylan kardeşlerin bir süre önce yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evleri, Milletvekili Halil Öztürk ve Vali Mehmet Makas’ın öncülüğünde başlatılan yenileme çalışmalarıyla tekrar inşa edildi. 2345. Sokak’ta yer alan ve modern bir şekilde yeniden yapılan ev, düzenlenen bir törenle aileye teslim edildi.

YENİ EV AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Törende konuşan Milletvekili Halil Öztürk, projeyi tamamlamanın mutluluğunu ifade ederek “Kırıkkale Valiliğimiz ile yaptığımız istişarelerin ardından Sayın Valimiz Mehmet Makas’ın desteğiyle ailemiz için 120 metrekarelik, betonarme bir ev yapma kararı aldık. Ev, yeni eşyalarıyla birlikte artık hazır ve engelli kardeşlerimize teslim etmenin sevincini yaşıyoruz. Bu hayır yolunda emeği geçen tüm hemşehrilerimize ve Valimize gönülden teşekkür ederim” dedi.

DEVLETİN DAYANIŞMA RUHU

Vali Mehmet Makas ise devletin “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayarak “Ailemizin mağduriyetini gidermek için Sayın Milletvekilimizin girişimiyle AFAD’dan destek alındı ancak ayrılan bütçe evin inşası ve donatımı için yeterli değildi. Sayın Öztürk’ün devreye girmesi ve hayırsever iş insanlarımızın katkılarıyla evi tamamladık. Bu iyiliğe vesile olan herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yenilenen ev, Ceylan kardeşlere başarıyla teslim edildi. Teslim törenine AK Parti Milletvekili Engin Pehlivanlı da katılarak aileyi tebrik etti. Bu anlamlı çalışma, devletin ve toplumun dayanışmasının güçlü bir örneği olarak kaydedildi.