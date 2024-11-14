Engelli Kişi Market Çalışanına Silah Sıktı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Olay, 19 Ekim Cumartesi günü saat 10.15’te Piripaşa Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre sabah saatlerinde evinden dışarı çıkan engelli bir kişi, elektrikli motosikletiyle marketin önüne geldi.

Market çalışanını dışarı çağıran bu kişi, “Müşteriyle ilgileniyorum” yanıtını alınca öfkelenmeye başladı. Hakaretler savuran şüpheliyi marketin önünde bulunan başka bir birey sakinleştirmeye çalıştı. Ancak bağırarak tepkisini sürdüren engelli şüpheli, belinden çıkardığı silahı market çalışanına doğrulttu.

TEHDİT VE KAÇIŞ

Tehditlerde bulunan şüpheli, “O yaptığınız terbiyesizliği ikinize de soracağım” diyerek marketin önünden ayrıldı. Yaşanan olaylar marketin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Beyoğlu asayiş polisi olayın ardından şüpheliyi yakaladı.