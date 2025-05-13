Engelli Kızlar, Yamaç Paraşütü Uçtu

ENGELLİ ÇOCUKLARA YAMAÇ PARAŞÜTÜ ETKİNLİĞİ

Erzincan’da eğitmen pilotlar tarafından bilgilendirilen 12 engelli kız çocuğu, sanal gerçeklik gözlüğüyle yamaç paraşütü yaparak uçmanın heyecanını yaşadı. Erzincan Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ndeki engelli bireylere yönelik yamaç paraşütü eğitimi düzenlendi. Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü pilotlarının yer aldığı bu etkinlik, Ekşisu mesire alanında gerçekleştirilerek engelli bireylere pilotlar eşliğinde kısa bir uçuş deneyimi sunuldu.

EĞLENCELİ ANLAR VE YENİ DENEYİMLER

Sanal gerçeklik gözlüğü ile yamaç paraşütü deneyimi yaşayan çocuklar, ayrıca ATV araçlarıyla mesire alanında da tur attı. Özel bir turizm firmasına ait ATV’lerle dolaşan engelli bireyler, bu aktivite sayesinde eğlenceli anlar yaşadı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, “Engelliler Haftası’nda engelsiz kızlarımız ile birlikte yamaç paraşütü etkinliğine geldik. Spor ile her engelin aşılacağını hem hissetmek hem de insanlara gösterebilmek için burada çok güzel bir atmosferde bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Kızlarımız da bu konuda çok heyecanlı” dedi.

TEKNOLOJİYLE YENİ BİR DENEYİM

Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü yamaç paraşütü eğitmeni Emre Aktepe, etkinlikle ilgili olarak “Engelliler Haftası dolayısıyla özel arkadaşlarımız bu güzel alanda doğada önce yer eğitimi yaptırdık. Sonra bir uçuş gerçekleştirdik. Şimdi sanal gerçeklik gözlüğü ile uçma keyfini yaşatıyoruz. Türkiye’nin ilklerinden biri olarak Erzincan sanal gerçeklik gözlüğü ile eğitim vermeye başladı. Bu teknolojiyi de özel arkadaşlarımıza tanıtarak bu güzel haftayı onlara anlamlı bir şekilde geçirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.