Engelli Merkezinde İstismar, Müdür Bilgi Gizledi

ENGELLİ BAKIM MERKEZİNDE İSTİSMAR İDDİASI BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

İstanbul’daki bir engelli bakım merkezinde meydana gelen cinsel istismar iddiası, birçok kişinin dikkatini çekti. Bipolar bozukluk tedavisi gören K.A. adlı hastanın, gece vardiyasında çalışan hemşire Ş.D. tarafından istismar edildiği öne sürüldü. Olayla ilgili ortaya çıkan skandal detaylar, endişe verici bir durumu gözler önüne seriyor. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen kurum müdürü, görüntülerdeki şoke edici sahnelere rağmen, mahkemede sunduğu ifadede önemli bilgileri eksik bıraktı. Sonuç olarak, hemşire en az ceza ile bu davadan kurtulmayı başardı.

İSTİSMAR, SORUŞTURMA VE MÜDÜRÜN ŞÜPHELİ TAVRI

Kasım 2022’de gerçekleşen olayın ardından, adli tıp raporu Ş.D.’nin iddiaları destekler nitelikte bulgular sundu. Ancak dava, ağır ceza mahkemesinden asliye ceza mahkemesine alındı. Savcılığın karara itirazı üzerine dava tekrar ağır ceza mahkemesine taşındı ancak bilirkişi raporu, adli tıp değerlendirmesi ve müdürün çelişkili açıklamaları nedeniyle Ş.D., iki avukat tutarak süreci lehine çevirdi ve hafif bir ceza ile davayı kapattı. Kurum müdürünün güvenlik kamerası görüntülerini izlediği halde yanıltıcı bilgiler vermesi, olayın üzerinin örtülmek istendiği iddialarını artırdı.

HEMŞİRENDEN “MOBBİNG” SAVUNMASI

Mynet’in haberine göre, Ş.D., mahkemede mobbing mağduru olduğunu ve altı aydır sürekli gece vardiyasında çalıştığını iddia etti. Müdürün bilerek yanlış bilgi verdiğini savunarak cezasını hafifletmeye çalıştı. Mahkeme ise, olayın derinlemesine araştırılması için bilirkişi atadı ve güvenlik kamerası kayıtlarının detaylı incelenmesini istedi. Ayrıca, mağdur K.A.’nın hastalığıyla ilgili yeni bir adli tıp raporu talep edildi. Olayın ardından, kurum müdürü K.A.’nın başka bir kuruma sevk edilmesi için girişimde bulundu ve şu anda mağdurun başka bir merkezde olduğu öğrenildi.

KURUMA YÖNELİK SAHTEKARLIK VE USULSÜZLÜK İDDİALARI

Söz konusu bakım merkezi hakkında başka skandal iddialar da gündeme geldi. Kurumun, hasta başına düşen zorunlu personel sayısını karşılamak için sahte personel göstererek devletten teşvik aldığı öne sürüldü. Hemşirelerin gece vardiyalarında çay molası vermesi ve çalışma düzeninin ciddi şekilde aksadığı ileri sürüldü. Ayrıca, kurumun çalışan maaşları elden ödendiği ve hemşirelerin resmi maaşlarını asgari ücret üzerinden göstererek geri kalan kısmını elden aldığı iddiaları da ortaya çıktı. Hal böyleyken, bu usulsüzlüklere rağmen çeşitli şikayetlerin bir sonuç doğurmadığı vurgulandı. Yaşanan bu olaylar, engelli bireylerin bakım ve korunma hakları hakkında önemli soru işaretleri oluştururken, adaletin tam anlamıyla sağlanıp sağlanmayacağı kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.