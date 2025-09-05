Engelli Sosyal Girişimcilik Kursları Tamamlandı

ENGELLİ SOSYAL GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ YAZ KURSLARI SONA ERDİ

Hatay Valiliği himayesiyle, Fiziksel Engelliler Vakfı öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Yaz Kursları tamamlandı. İki ay süresince aşçılık, kuaförlük, el sanatları, görsel sanatlar, müzik, zeka oyunları ve drama alanında toplam 141 öğrenci eğitim aldı.

DEPREMLERDEN SONRA YENİDEN AYAKTA KALKMA ÇABALARI

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi’ndeki yaz kurslarının kapanış programında, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. “Bu süreçte, çok derin maddi ve manevi yaralar oluştu” diyen Masatlı, devlet ve milletin el birliğiyle şehrin yeniden kalkınması için kendilerini seferber ettiğini belirtti. Ayrıca, dezavantajlı sosyal grupların refah seviyelerini yükseltmek adına çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

MERKEZİN ÖNEMİ VE BENZERİ YOK

Masatlı, Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi’nin Hatay için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. “Bu merkez, Türkiye’de benzeri olmayan bir merkez. Belki de uzuv kaybı yaşamış vatandaşlarımız Adana, Gaziantep ya da İstanbul’a gitmek zorunda kalıyordu, ama bu ölçekte her ihtiyacı karşılayacak bir merkez Türkiye’de yok” diye konuştu. “Biz buna inanıyoruz, bizim insanımız her şeyin en iyisine layık.”

TEŞEKKÜRLER VE GÖSTERİLER

Fiziksel Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yaşar Tatar, Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi’nin kurulmasında büyük destek veren Vali Masatlı’ya teşekkür etti. Tatar, merkezin dünya çapında az örneği olduğunu da sözlerine ekleyerek, kursların düzenlenmesine katkı sunan herkese minnettar olduklarını belirtti. Konuşmaların ardından, öğrenciler müzik dinletisi, dans ve drama gösterisi düzenleyerek etkinliği renklendirdi.