Engelli Usta Deprem Sonrası Çantacılıkla Hayata Tutunuyor

MENENJİT HASTALIĞI SONRASI HAYATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Küçük yaşta geçirdiği menenjit hastalığı yüzünden engelli duruma düşen 58 yaşındaki Nusret Ramazanoğlu, 6 Şubat’ta Hatay’da meydana gelen deprem sonrası yaşadığı sakatlık ve kayıpların ardından Erzincan’a yerleşti. Hatay’da engelli olmasına rağmen 30 yıl boyunca ayakkabıcılık yapmış olan Nusret Ramazanoğlu, deprem sırasında evinde bulunuyordu. Kendi çabalarıyla evini terk eden Ramazanoğlu, bahçede bulunduğu sırada çatıdan düşen parçalar nedeniyle ayağını sakatladı ve uzun bir tedavi sürecine girdi.

YENİ YAŞAMINA ADIM ATARKEN

Evini ve eşyalarını kaybettikten sonra eşinin memleketi Erzincan’a giden Nusret Ramazanoğlu, baldızının evinde az bir kira ödeyerek kalıyor. Bir çocuk babası olan Ramazanoğlu, geçimini sağlamak ve yeni eşyalar alabilmek için daha önceki mesleği olan çantacılığı sürdürüyor. Yaptığı çantaların çizim ve modelini kendisi belirlediğini ifade eden Ramazanoğlu, “Eşim Erzincanlı. Eşim de 1992 depreminde Erzincan’da yaşamış. Hatay’da tanıştık. Hatay depremini de o da deneyimledi. Burada kayınvalidemin evinin bahçesinde odunluk olarak kullanılan yerde bir atölye kurdum. Yaptığım ürünlerin hepsi el emeğim. Ancak sadece yaz döneminde çalışabiliyorum. Kış aylarında soğuk olduğu için burada çalışmak zor. Hem ailemi geçindirmek hem de yeni eşyalar almak durumundayım. Sesim olursanız çok sevinirim,” şeklinde konuştu.

EL EMEĞİNE DESTEK VERİLMESİ GEREKİYOR

Mahalledeki komşusu Yaşar Şahin, “Komşum deprem sonrası Antakya’dan geldi. Geldiğinden beri engelli olmasına rağmen, gördüğünüz bu çantaları el emeğiyle dikiyor. Satmaya çabalıyor fakat insanlar genellikle mağaza çantalarını tercih ediyor. Komşumun el emeği ile yaptığı bu çantaların herkes tarafından görülmesi ve alınması önemli ki o da ailesini geçindirebilsin,” diye belirtti.