Engelli Vatandaşa Motosiklet Çarptı

ENGELLİ VATANDAŞA MOTOSİKLET ÇARPDI

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken engelli bir vatandaşa motosiklet çarptı. “Mustafa abi” olarak bilinen zihinsel engelli Mustafa Taşağır, bu kaza sonucu yaralanarak Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza, Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi.

OLAYIN DETAYLARI

Mustafa Taşağır, yolun karşısına geçmek isterken seyir halinde bulunan 34 NMR 21 plakalı motosikletin çarpmasıyla yere savruldu. Çarpmanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar, Taşağır’a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri, hızlıca olay yerine intikal etti. Yaralı vatandaş, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin sürdüğü bilgisi alındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Mustafa Taşağır’ın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosikletin çarpma anı ve sonrasında yere düşüşü yer aldı. Bu durum, olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.