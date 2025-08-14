Engelli Vatandaşlar İçin Destek Sağlandı

ENGELLİ VATANDAŞLARLA BULUŞMA

Eskişehir’de AK Parti Alpu İlçe Başkanlığı, engelli bireylerin ihtiyaçlarını dinleyerek, tekerlekli sandalye desteği sağlıyor. AK Parti Alpu İlçe Başkanlığı, bu amaçla saha çalışmalarını sürdürüyor.

DESTEK HIZLANIYOR

Sosyal Politikalar Engelli Koordinasyon Birimi Başkanı Soner Çoban, Alpu İlçe Başkanı Sabri Var ve teşkilat mensupları, ilçedeki engelli vatandaşlarla bir araya gelip talepleri dinliyorlar. Bu görüşmelerde vatandaşlara tekerlekli sandalye konusunda destek sağlanıyor.