Engelli Vatandaşların İstihdamına Destek Veriyoruz

ENGELLİ İSTİHDAMI KONUSUNDAKİ GELİŞMELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “2002’den bu yana yaklaşık 550 bin engelli vatandaşımızın istihdama katılmasına aracılık ettik. 2024’te bu sayı 45 bini aşmış, 2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla yaklaşık 17 bine ulaşmıştır.” dedi. Işıkhan, Kızılcahamam’da düzenlenen “Memur-Sen Engelliler Komisyonu Türkiye Buluşması”nda konuşurken, Konya’da silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Muhammed Öz’e Allah’tan rahmet diledi. Engelli bireylere yönelik hakların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin “kırmızı çizgisi” olduğunu belirten Işıkhan, halka hizmet anlayışlarının temelinin “önce insan” ilkesi olduğunu ifade etti.

ENGELLİLERİN SORUNLARINI ÇÖZME KONUSUNDA İLKLERİ BAŞARDIK

Işıkhan, Türkiye’de 2002’den önceki hükümetlerin engelliler konusunda herhangi bir yasal adım atmadığını hatırlatarak, bu alanda Türkiye’nin ilklerini başardıklarını kaydetti. Engelli kamu görevlilerinin sorunlarını çözdüklerini vurgulayan Işıkhan, “Kamu görevlileri sendikalarına üyelik formuna engellilik durumunu gösteren ibarenin eklenmesi yönünde çalışmalar yürütüyoruz.” dedi. Çalışma Genel Müdürlüğü’nün bu sorunu çözmek için gayret gösterdiğini açıkladı.

Aktif iş gücü programlarından yararlanan engelliler

Engelli vatandaşların eğitim ve istihdam fırsatlarından yararlanmasının Bakanlık olarak en önemli görevlerinden birisi olduğunu söyleyen Işıkhan, “İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz ile ‘Her Engellinin Bir İş Koçu Olacak’ sloganı ile Engelli İş Koçluğu uygulamamız, 81 ilde aktif olarak sürüyor.” şeklinde konuştu. 2014’ten bu yana 65 binden fazla engellinin aktif iş gücü programlarından yararlandığını da hatırlatan Işıkhan, istihdam fırsatlarının sürekli geliştirildiğini belirtti.

ENGELLİLER İÇİN YENİ PROJELER HAZIRLANIYOR

Işıkhan, “2014’ten bu yana kendi işini kurmak isteyen engellilere 298 milyon lira kaynak sağladık.” diyerek, bu süreçte mesleki eğitim ve rehabilitasyon projelerine de önemli destek verdiklerini ifade etti. Engelli bireylerin kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak için kaynaklar sağlandığını vurgulayan Işıkhan, destekli istihdam projelerinin engelli bireylerin istihdama katılımına büyük katkı sağladığını belirtti.

İSTİHDAMDAKI ENGELLERİN KALDIRILMASI GEREKEN KONULAR

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye’de engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıran politikaların geliştirildiğini hatırlatarak, engellilere sağlanan haklar konusunda önemli mesafeler alındığını ifade etti. Ancak, çözülmesi gereken sorunların da olduğuna dikkat çeken Yalçın, kamu istihdamında engellilerin daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı. Yüzde 70’in üzerindeki engelli işsizliği ile daha fazla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

GELECEK HEDEFLER VE PROGRAMLAR

Işıkhan, 2002’de 5 bin 777 olan kamudaki engelli çalışan sayısının, 73 bin 800’e ulaştığını açıklayarak, önlerindeki hedefleri de sıraladı. 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin yükseköğretim mezununu istihdama kazandırmayı amaçladıklarını iletti. Ayrıca 155 bin iş yeriyle işbirliği yapmayı, 2 milyon 250 bin kişiye bireysel danışmanlık sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a, Memur-Sen Engelliler Komisyonu tarafından hazırlanan “Engellilerin Çalışma Hayatı ve Erişilebilirlik Analiz Raporu” takdim edildi.