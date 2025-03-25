Engelli Yaşam Etkinliği ve Golbol Müsabakası

ENGELLİ YAŞAM KONULU SÖYLEŞİ VE GOLBOL ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

SUBÜ Ferizli MYO, görme engelli bireylerin yaşamlarına dikkat çekmek ve farkındalık sağlamak amacıyla ‘Engelli Yaşam’ temalı bir söyleşi ile ‘Golbol’ etkinliğine ev sahipliği yaptı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ferizli Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen etkinlik, SUBÜ Engelsiz Üniversite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selma Yılar, Özel Eğitim Öğretmeni İbrahim Bingül ve Ferizli MYO Öğretim Görevlisi Nadiye Kınalı’nın katkılarıyla organize edildi.

GÖRME ENGELLİLERİN HAYATINA DAİR PAYLAŞIMLAR

Söyleşide, Özel Eğitim Öğretmeni İbrahim Bingül, kendi yaşam hikayesinden örnekler sunarak görme engellilerin kullandıkları okuma ve yazma araçları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Ayrıca, görme engelli bireylere rehberlik etme yöntemlerine dair uygulamalı bir eğitim gerçekleştirdi. Etkinliklerin ardından yapılan ‘Golbol’ müsabakası ise eğlencenin yanı sıra katılımcılara farkındalık sağlama amacı taşımaktaydı.

FARKINDALIK YARATMAK AMACIYLA TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

Ferizli MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çınar, etkinliğe katılanlara teşekkürlerini sunarak, katılımcılara teşekkür belgesi ve Ferizli MYO’da üretilen tasarım ürünlerinden ikram etti. Bu aktivite, engelli bireylerin yaşamlarının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunurken, toplumda bir farkındalık oluşturmayı hedefledi.