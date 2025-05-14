Engelliler, Giresun’da Broşür Dağıttı

ENGELLİLERDEN TRAFİK KURALLARI AÇIKLAMASI

Giresun’da engelli bireyler, polislerin denetimi sırasında sürücülere broşür dağıtma etkinliği düzenledi. Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde kalan engelliler, Karadeniz Sahil Yolu’nun Aksu Mahallesi bölgesinde uygulama yaparak denetim görevindeki polislere eşlik etti. Bu kapsamda, engelli bireyler sürücü ve yolculara trafik kurallarını içeren broşürler verdi.

FARKINDALIK OLUŞTURMA AMAÇLI ETKİNLİK

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, düzenlenen etkinliğin Engelliler Haftası ve Aile Yılı aktiviteleri çerçevesinde farkındalık oluşturma amacı taşıdığını ifade etti. Modaoğlu, güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini vurguladı ve sürücü ile yolculara trafik kurallarının yanı sıra Aile Yılı hakkında bilgi veren broşürlerin dağıtıldığını belirtti.