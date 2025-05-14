Engelliler Haftası Beşiktaş’ta Kutlandı

ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Beşiktaş Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla Dilek Sabancı Parkı’nda özel bireylere ve ailelerine yönelik eğlenceli etkinlikler düzenliyor. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, “Beşiktaş’ta engeller sevgiyle aşılır” mesajıyla tüm katılımcıların haftasını kutladı. Parkta gerçekleştirilen etkinlikler, müzik eşliğinde dans eden özel gereksinimli bireylerle dolup taştı ve çeşitli oyunlarla dolu keyifli bir gün yaşandı.

VELİLERDEN MEMNUNİYETİ GÖSTEREN AÇIKLAMALAR

Etkinlik sırasında veliler ve yakınları, Beşiktaş Belediyesi’nin sunduğu hizmetlerden dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti. Katılımcılardan Türkan Boynueğri, “Güzel bir vakit geçiriyor. Arkadaşlarıyla beraber olmak onu mutlu ediyor. Çocuklarımız burada çok mutlu,” şeklinde konuştu. Ayrıca, Mustafa Cansu, yeğeninin Engelli Koordinasyon Merkezi’nde 17 yıldır eğitim aldığını belirterek, “Engelliler Merkezi’nden çok memnunuz. Yeğenim burada okula devam ediyor; başka bir şey bilmiyor,” ifadelerini kullandı. Turap Çağlayan ise, merkezin sağladığı imkanları övdü ve “Koşarak geliyor buraya. Onu farklı sosyal faaliyetlere de götürüyorum ama tercihi hep burası oluyor. Beşiktaş Belediyesi’ne sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz,” dedi.

ETKİNLİKLER VE KURS FAALİYETLERİ

Programın sonunda Beşiktaş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, üzerinde “Bir Gülümseme Bin Engel Aşar” yazılı özel bir pasta keserek katılımcılara hediyeler dağıttı. Dilek Sabancı Parkı’ndaki Beşiktaş Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, engelli bireylerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda yıl boyunca çeşitli branşlarda kurslar düzenliyor. Pilates, ritim, modern dans, müzik, temel bilgisayar, temel İngilizce, temel fotoğrafçılık, ahşap boyama, resim, takı tasarımı, basketbol ve halk oyunları gibi farklı aktiviteler sunuluyor.