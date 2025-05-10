Engelliler Haftası Etkinlikleri Renkliydi

ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİKLERİ RENK DEĞİŞTİRDİ

Samsun’da Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikler, oldukça keyifli anlara ev sahipliği yaptı. Engelli bireyler, müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri ‘farkındalık yürüyüşü’ ile başladı. Yürüyüş, Tütün İskelesi’nden Atatürk Anıtı’na kadar devam etti ve ardından burada bir tören gerçekleştirildi. Törende çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI YAPILDI

Törende konuşan Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği (Down Çed) Başkanı Ulviye Demirci, “Engelli bireylerin diğer bireylerle eşit şartlarda yaşam sürdürebilmelerine dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede eş zamanlı olarak farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. Engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına aktif katılmalarını sağlamak herkesin görevidir. Engelli bireylerde topluma fayda sağlayabilecek potansiyele sahiptir. Toplumun her kesimin duyarlılığına ihtiyaçları vardır. Mutlu bir toplum inşa etmek farklılıkları kabul etmekle olur” dedi.

EVDE BAKIM HİZMETİ SUNULDU

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün ise “Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü olarak bin 125 engellimize yaşlı bakım hizmeti, 9 bin 312 engellimize evde bakım hizmeti sağladık, kimlik kartı olarak 31 bin 462 engellimize kimlik kartlarımızı ulaştırdık. Erişebilir bir yaşam herkesin hakkıdır. Bu alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu konuda kat edilmesi gereken mesafeler olduğunu da farkındayız” diye konuştu.

EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

Törenin ardından Cumhuriyet Meydanı’na geçildi. Burada çalınan şarkılar eşliğinde engelliler oyun havaları oynadı ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirdi. Ayrıca kurulan stantlarda el emeği ürünler de satışa sunuldu. Etkinliklere Samsun Vali Yardımcısı Vekili/Canik Kaymakamı Şeref Aydın da katıldı.