Engelliler Haftası İçin Etkinlik Düzenlendi

ANLAMLI ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde özel bir etkinlik yapıldı. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, ilçe protokolü ile birlikte özel gereksinimli bireylere yönelik “Daimi Dostluk” maçı düzenledi.

SPORA OLAN İLGİ ARTIRILIYOR

Etkinlik, özel gereksinimli öğrencilerin spora olan ilgisini ve motivasyonunu artırmayı, onları mutlu etmeyi ve toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Dostluk maçı sırasında ilçe protokolü ve öğrenciler, heyecan dolu ve coşkulu anlar yaşadı.