Engelliler Haftası Kutlandı Sinop’ta

ENGELLİLER HAFTASI KUTLAMALARI BAŞLADI

Sinop’ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle bir çelenk töreni gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlik, eski otogar noktasından başladı. Katılımcılar, bando eşliğinde pankartlar taşıyarak Hükümet Meydanı’na doğru yürüyüş yaptı.

ÇELENK SUNULDU, KONUŞMALAR YAPILDI

Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasından sonra, Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şube Başkanı Murat Karagülmez, günün anlamı hakkında bir konuşma yaptı. Karagülmez, Engelliler Haftası’nın sadece Türkiye’de değil, Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerde de kutlandığını belirtti. “Hafta boyunca engellilerin sorunları gündeme getirilir, topluma kazandırılmaları konusunda farkındalık oluşturulur. Engelliler toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Onlara acıma değil, sevgi ve anlayışla yaklaşmalıyız” dedi. Ayrıca, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin engelli bireylerden oluştuğunu, Türkiye’de ise bu sayının 5 milyonu aştığını ve dolaylı olarak 35 milyona yakın insanı etkilediğini ifade etti.

SİNOP’TA FARKINDALIK ARTIRILIYOR

Engelliler Haftası kapsamında yapılan etkinlikler, toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu tür organizasyonlar, engelli bireylerin topluma kazandırılması ve haklarının gözetilmesi açısından büyük bir öneme sahip.