Engelliler Haftası’nda Başkan Altay, Tecrübelerini Paylaştı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ENGELLİ SPORCULARLA BİR ARAYA GELDİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Engelliler Haftası vesilesiyle engelli sporcularla bir araya geldi. Etkinlik, Konya Lisesi’nde belediye tarafından kazandırılan spor salonunda gerçekleştirildi. Başkan Altay, tekerlekli sandalyeye oturarak Konya Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile maç yaptı.

BENİM İÇİN İNANILMAZ BİR DENEYİM OLDU

Maç sonrası duygu ve düşüncelerini paylaşan Başkan Altay, Engelliler Haftası kapsamında birçok etkinlik düzenlediklerini belirtti. “Ben de bugün tekerlekli basketbol takımının antrenmanına katıldım. Hakikaten empati denilen şeyi bugün yaşamış olduk. Dışarıdan izliyoruz, defalarca takımın maçına geldim ama sandalyeye oturup bizzat o anı yaşamak, maç yapmak benim için de inanılmaz bir deneyim ve tecrübe oldu. Engelli kardeşlerimiz için basketbol takımı ve spor aktiviteleri aslında azmin, iradenin bir neticesi ve diğer engelliler için de çok iyi bir örnek. Sayılarının artmasını temenni ediyorum” dedi.

ENGELLİ UEK ÇOCUKLARIMIZA DESTEK OLACAĞIZ

Başkan Altay, Büyükşehir Engelli Destek Merkezi aracılığıyla engelli bireylerin yaşamlarına dokunan birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini vurguladı. “Amacımız çocuklarımız spor yaparak engellerini bir miktar aşsınlar, topluma entegre olsunlar ve daha mutlu bir hayat sürsünler. Bu vesileyle engelli basketbol takımındaki arkadaşlarımı tekrar tebrik ediyorum. Hakikaten dışarıdan göründüğünden çok zor bir iş yapıyorlar ve Konya’mızın bayrağını başarıyla dalgalandırıyorlar. Yeni genç arkadaşlarımıza da örnek oluyorlar. Onlar için çok önemli bir rehabilitasyon imkânı oluşuyor. Biz de imkânlarımız dâhilinde engellilerimize, engelli spor takımlarına bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR KAZANIM OLDU

Büyükşehir Belediyespor’un U12 basketbol takımı da bu deneyimi yaşadı. Başkan Altay, “Normalde 12 yaşındaki çocuklarımız zaten ligde namağlup bir şekilde basketbolda çok başarılılar. Bugün de tekerlekli sandalye ile bunu deneyimlemiş oldular. Bence hepimiz için büyük bir kazanım oldu. İnşallah bunları sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftası’nı kutluyorum” dedi.

Engelli basketbol takımı oyuncuları, her zaman destek olan ve kendilerini hiç yalnız bırakmayan Başkan Altay’a teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Engelliler Haftası kapsamında engelli bireylere yönelik birçok etkinlik düzenleyecek.