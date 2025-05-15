Engelliler Haftası’nda Dans Gösterileri Gerçekleşti

ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİKLERİ
İzmir’in Bayındır ilçesinde Engelliler Haftası kutlamaları vesilesiyle öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteriler sahnelendi. Müzekke Susamcıoğlu Anaokulu Konferans Salonu’ndaki etkinlikte, Yusuflu İlkokulu, Ergenli Şehit Cevdet Aygün Ortaokulu ve Bayındır Efe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden öğrenciler, duygusal şiirler okudu.
ETKİNLİĞE KATILIM
Öğrencilerin sergilediği dans gösterileri izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Bu anlamlı programa Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu da katılarak öğrencilere destek verdi. Özellikle engelli bireylerin topluma kazandırılması, farkındalık oluşturulması gereken bir konu olarak vurgulandı.