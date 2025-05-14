Engelliler Haftası Programı Gerçekleşti

ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ BAŞLADI

Engelliler Haftası nedeniyle Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla “Hayatı Paylaşmaya Engel Yok” temasıyla düzenlenen programın açılış etkinliği, Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Program öncesinde özel öğrencilerin hazırladığı resim sergisi protokol tarafından ziyaret edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, yaptığı açılış konuşmasında, “Engellilik, bir eksiklik değil; toplum olarak eksik hissetmemize neden olan bakış açımızdır. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve her bireyin potansiyelini gerçekleştirebileceği bir ortam oluşturmak bizim öncelikli görevimizdir. Bu hafta vesilesiyle, hem farkındalık oluşturmayı hem de öğrencilerimizin sosyal hayatta daha görünür olmasını amaçlıyoruz. Hayatı birlikte paylaşmak için engel tanımıyoruz” ifadelerini kullandı.

VALİDEN FARKINDALIK ÇAĞRISI

Vali İsmail Ustaoğlu ise konuşmasında, “Bu hafta; sadece bir hatırlatma değil, aynı zamanda bir farkındalık çağrısıdır. Bize düşen görev, engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve eşit katılımı için elimizden gelenin en iyisini yapmaktır” dedi. Program, özel öğrencilerin hazırladığı müzik konseri, dans gösterileri ve şiir dinletisi gibi etkinliklerle duygu dolu anlara ev sahipliği yaptı.

SPOR ETKİNLİKLERİ SONRASI DEVAM EDECEK

Etkinlikler, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü İsmail Akçay Atletizm Pisti’nde düzenlenecek spor faaliyetleriyle devam edecek. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek bu spor etkinliklerinde, birlikte hareket etmenin ve kapsayıcı bir toplum oluşturmanın önemi bir kere daha vurgulanacak. Programa; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, protokol üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler, özel ihtiyaç sahibi öğrenciler ve aileleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.