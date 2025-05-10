Engelliler Haftası renkli kutlamalarla gerçekleşti

ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİKLERİ SAMSUN’DA DÜZENLENDİ

Samsun’da Engelliler Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu özel haftada engelliler, çalınan müziklerle keyifli anlar yaşadı. 10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikler, ‘farkındalık yürüyüşü’ ile başladı. Tütün İskelesi’nden hareket eden yürüyüş, Atatürk Anıtı’na kadar sürdü. Yürüyüşün ardından anıtta bir tören düzenlendi. Törende, çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

TOPLUMSAL FARKINDALIK ÇAĞRISI

Anıttaki törende bir konuşma yapan Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği (Down Çed) Başkanı Ulviye Demirci, “Engelli bireylerin diğer bireylerle eşit şartlarda yaşam sürdürmelerine dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede eş zamanlı farkındalık çalışmaları yapılmaktadır” diye belirtti. Demirci, engelli bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına aktif katılımlarının sağlanmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, “Mutlu bir toplum inşa etmek farklılıkları kabul etmekle olur” ifadelerini kullandı.

EVDE BAKIM HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün, verilen hizmetler hakkında bilgi verdi. Aygün, “Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü olarak bin 125 engellimize yaşlı bakım hizmeti, 9 bin 312 engellimize evde bakım hizmeti sağladık. Ayrıca 31 bin 462 engellimize kimlik kartlarımızı ulaştırdık. Erişilebilir bir yaşam herkesin hakkıdır ve bu alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

HAFTA SONU YARATICI ETKİNLİKLER

Törenden sonra Cumhuriyet Meydanı’na geçildi. Burada engelliler çalınan şarkılar eşliğinde oyun havaları oynadı ve çeşitli halk oyunları gösterilerini sergiledi. Ayrıca, kurulan stantlarda el emeği ürünler de satışa sunuldu. Etkinliklere Samsun Vali Yardımcısı Vekili/Canik Kaymakamı Şeref Aydın da katıldı.