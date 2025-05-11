Engelliler Haftası Yürüyüşü Yapıldı

ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ

16 Mayıs Engelliler Haftası vesilesiyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından organize edilen farkındalık yürüyüşüne Kırşehir Beyazay Derneği de katıldı. Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen’in liderliğinde, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri yürüyüşte yer aldı. Yürüyüş sırasında “Engelsiz bir yaşam için el ele” mesajı verildi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Adnan Göçmen, yaptığı açıklamada; “Toplumun her kesiminde engelli bireylerin hak ettiği değeri görmesi ve yaşamın her alanında aktif biçimde yer alması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu yürüyüş, birlik ve beraberlik içinde farkındalık oluşturmak adına önemli bir adım” şeklinde ifade etti.

Kortej yürüyüşü, vatandaşların yoğun ilgisiyle renkli anlara sahne oldu ve etkinlik çeşitli sosyal mesajlarla son buldu.