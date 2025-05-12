Engelliler İçin Asker Eğlencesi Düzenlendi

ENGELLİLER İÇİN ASKER EĞLENCESİ DÜZENLENDİ

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, asker olmanın heyecanını ve gururunu yaşamak isteyen engelliler için özel bir asker eğlencesi gerçekleştirildi. İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği ve İncirliova Belediyesi ortaklığında bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, engelliler şiir okuyor ve işaret diliyle şarkı söylüyor. Farklı engel gruplarından 7 engelli, bu anlamlı programda askerlik heyecanını paylaşıyor ve bazıları asker kıyafetleriyle katılıyor.

ZİYAFET VE GELENEKSEL GÖSTERİLER

Programda, zeybek gösterisi ile eğlence doruk noktasına ulaşıyor. Sonrasında üzerinde “En büyük asker bizim asker” yazılı pasta kesiliyor. Engellilerin ellerine kına yakma geleneğiyle, etkinlik renkleniyor ve katılımcıların mutluluğu artıyor. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, engellilerin mutlu olabilmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade ediyor.

SOSYAL ENGELLERİ AŞMAK GEREKEN BİR KONUDUR

İncirliova Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ayşe Okulsev de bu etkinlikte, engellilerin yaşamlarının görmezden gelinmesinin yanı sıra, duymamak ve yürüyememek gibi fiziksel engellerin ötesinde, ötekileştirilme, ayrımcılık ve dışlanma gibi sosyal engellerin zorluklar yarattığını dile getiriyor. Bu tür organizasyonların, toplumsal farkındalığı artırdığı ve engellerin aşılması için önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.