Engelliler İçin Erişilebilirlik Sorunları Artıyor

ENGELLİLERİN YAŞADIĞI ZORLUKLAR

İstanbul’da görme engelli Adem Sevindik, kent yaşamında karşılaştığı sıkıntıları paylaşarak toplumda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı. 45 yaşındaki Sevindik, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası” çerçevesinde, Kadıköy’deki kaldırımlardan yönlendirme eksikliklerine, sosyal tutumlardan engelli bireylere karşı olan bilinç seviyesine kadar birçok zorluğa dikkat çekti. 6 aylıkken menenjit sebebiyle görme yetisini kaybeden Sevindik, şu anda bir kamu hastanesinde çalışıyor. Kadıköy sokaklarındaki duba, park edilen skuterler ve kaldırımlara konulan masa ve sandalyelerin yaşamını zorlaştırdığını belirtti. Sevindik, “Biz en çok erişilebilirlik problemi yaşıyoruz” diyerek sorunlarını şöyle sıraladı: “Yol kenarlarındaki dubalara takılıp düşüyoruz. Gelişigüzel park edilen skuterler sorun çıkarıyor. Engelliler için tasarlanan hissedilebilir yüzeyler, yol kenarlarına park edilen araçlar ve esnafın dışarıya koyduğu malzemeler, masalar ve sandalyelerle doluyor.”

TOPLUMDAKİ FARKINDALIK EKSİKLİĞİ

Sevindik, otobüs duraklarındaki sesli sinyalizasyon sistemlerinin tam anlamıyla uygulanmadığını aktararak toplumsal farkındalığın yetersiz olduğunu ifade etti. “Yolda yürürken karşımızdan gelen kişi telefonuna veya tabletine bakıyor, bize çarpıyor. Bunun sonucunda hem biz hem de onlar zarar görüyoruz. Bastonların kırılması ayrıca mali bir yük getiriyor” diye konuştu. Ayrıca engellilerin emekliliğine dair yasanın değiştiğini ve engelli araçlarındaki ÖTV muafiyeti sınırının düştüğünü belirtti. Sevindik, “Her istediğimiz aracı alamıyoruz. Önlem alınması gerekiyor ama hak kaybı olmamalı” dedi.

ÖN YARGILARIN AŞILMASI GEREKEN BİR KONU

Engelli bireylere karşı toplumda var olan ön yargılardan yakındı. Sevindik, “Bizi görünce ‘Ay Allah’ım bize verme’ diyorlar. Bunu duyduğumda üzülüyordum ama artık bu insanlara acıyorum” diyerek hislerini dile getirdi. Kendisi ve eşinin görme engelli olarak düzenli bir yaşam sürdürdüğünü belirten Sevindik, toplumdan tek isteğinin yok sayılmamak olduğunu vurguladı. “Bizi görmezden gelmeyin çünkü her insan bir engelli adayıdır” diye ekledi. Sevindik, kendisine çarpanlara karşı kin beslemediğini ve, “İnşallah siz de böyle olursunuz” demediğini belirtti. “Lütfen bizi görmezden gelmeyin” diyerek, vatandaşlardan engellilere nasıl yardım edileceği konusunda araştırma yapmalarını istedi.

ENGELLİLERİN ULAŞIM SORUNLARI

Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Fatih Karadayı, engellilerin yaşadığı en büyük problemin kafalarda başladığını belirtti. Metro ve tramvaylarda bariyerlerin yokluğunun önemli bir sorun olduğunu belirteren Karadayı, yıllar önce Ankara’da bir görme engellinin raylar altında kalarak hayatını kaybettiğini hatırlattı. “Raylarda Ölmek İstemiyoruz” başlıklı bir eylem düzenlediklerini fakat sonuç alamadıklarını söyledi. Karadayı, eşinin de görme engelli olup rehber öğretmenlik yaptığını ifade ederek, toplumsal bilinç eksikliği ve karar verme mekanizmalarının nasıl etkilendiğini örneklerle açıkladı. Sokakların engelliler için uygun olmadığını belirten Karadayı, “Engellilerin yaşadığı sorunlar, metropol şehirlerde daha yoğun bir hal alıyor. Erişilebilirlik üzerine 2005 yılında yasa çıkarılmış olmasına rağmen hâlâ sorunlar yaşıyoruz” dedi.