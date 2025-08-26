Engelliler İçin Nakil Aracı Var

ENGELLİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN PROJE

Kocasinan Belediyesi, engelli bireylerin günlük hayatlarını kolaylaştırmak için “Engelsiz Nakil Aracı” hizmetini sunuyor. Bu araç, yolda kalan ya da evlerinden çıkamayan engellilerin akülü araçlarını alıp güvenli bir şekilde istedikleri noktalara ulaştırıyor.

ENGELLİLERİN GÜNDELİK YAŞAMINA DESTEK

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, engellilerin toplumsal yaşamda daha aktif bir rol alabilmeleri için projeleri onların ihtiyaçlarına göre geliştirdiklerini belirtiyor. Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak bizler bir gün değil, her gün engellilerle beraberiz. Devletimizin engellilere sunmuş olduğu hizmetleri bizler de daha ileri seviyelere taşıyoruz. Onların hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere onlara yönelik düzenlediğimiz etkinlikler ve projelerimizle her zaman yanlarında oluyoruz. Unutulmamalıdır ki hepimiz birer engelli adayıyız.” diyor.

BAŞVURU İMKANLARI VE HİZMET DETAYLARI

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan “Engelsiz Nakil Aracı”ndan faydalanmak isteyen engellilerin, çözüm merkezi veya WhatsApp hattı üzerinden başvuru yapabilecekleri kaydediliyor. Bu hizmet, engelli bireylerin hayatlarını daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.