Engelliler Meclisi’nden Yaşlılara Ramazan Sürprizi

ENGELLİLER MECLİSİ YAŞLILARA SÜRPRİZ YAPTI

Türk Kızılay Erzurum Şubesi Engelliler Meclisi, Ramazan Ayı dolayısıyla yaşlıları unutmuyor. Erzurum’un Güzelova Mahallesi’nde bir araya gelen Engelliler Meclisi üyeleri, burada bulunan yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

BAŞKAN KELEŞOĞLU’NUN AÇIKLAMASI

Engelliler Meclisi Başkanı Abdullah Keleşoğlu, “Yaşlılar Haftası münasebetiyle Türk Kızılayı Erzurum Şubesi Engelliler Meclisi olarak, Yeşilova Mahallemizdeki pir olmuş abilerimizi ziyaret ederek Kızılayımızın hediyelerini sunduk. Hasbihal ederek kendilerine sıhhat afiyet dileklerimizi ilettik. Çocukluk günlerinin hatırına horoz şekeri hadiyeledik, nice mutlu haftalara inşallah” diyerek, etkinliğin önemine vurgu yaptı.