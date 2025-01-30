Engellilere Bireysel Eğitim Aylık Desteği Açıklandı

ENGELLİ BİREYLER İÇİN DESTEK EĞİTİMİ BÜTÇESİ BELİRLENDİ

Özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere sağlanan destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bu yıl KDV hariç olarak belirlenmiştir. Bireysel eğitim programları için aylık 6 bin 100 lira, grup eğitimi için ise aylık 1.708 lira destek sağlanmaktadır.

TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan “2025 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 2025 yılında, özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilecek olan destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç olarak bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 lira, grup eğitimi için ise aylık 1.078 lira olarak belirlenmiştir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

Bu tahsis edilen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacakken, bütçedeki aşan kısım ise ilgili taraflar tarafından karşılanacaktır. Resmi tebliğ, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya başlamıştır.