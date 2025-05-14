Engellilere Destek Gerekiyor, Kotalar Yetersizdir

ENGELLİLERİN SORUNLARI GÜNDEME GELDİ

TBMM Genel Kurulu’nda engellilerin karşılaştığı problemlerle ilgili söz alan CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, “Temel hedefimiz engelli istihdamı olmalıdır, kotalar yetersizdir. Engelli iş başvurularının sadece yüzde 20’si istihdamdadır. İşe yerleştirilen her 5 engelliye 1 kadın engelli istihdamı da başka bir sorundur. Üstelik engellilik kadın ağırlıklı bir durumdur” ifadelerini kullandı. Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman da, “Çalışmak insanın onurudur. Devlet fırsat eşitliğini sağlamakla yükümlüdür. Sadece kadro açmak değil işe uygun pozisyonlar sağlamak da hem anayasal hem de vicdani bir sorumluluktur” şeklinde konuştu. TBMM Genel Kurulu’nda Yeni Yol Grubu ve İYİ Parti tarafından engellilerin sorunlarının araştırılması için önerge verildi. Ancak AKP ve MHP’li vekillerin çoğunluğunun salonda olmaması nedeniyle muhalefetin oylarıyla öneri kabul edildi.

ENGELLİ İSTİHDAMI VE YOKSULLUK SORUNLARI

Söz alan vekiller, engelli istihdamı ve engelli aylıklarındaki düşüklüğe tepki göstererek, “Atamalarının bir an evvel yapılarak çalışma hayatına başlamaları sağlanmalıdır” dediler. Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TÜİK verilerine göre 10 milyonun üzerinde engelli vatandaşın yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirtti ve “Milyonlarca engellinin bütçeden aldığı pay yüzde 2’nin altındadır. Bu bütçe artırılmalı, insan onuruna yakışır yaşam koşulları ile engelli ödenekleri ödenmelidir” dedi. Şu anda kamu sektöründe 70 bin engelli çalışan olduğunu ve atama bekleyen birçok engelli vatandaşın bulunduğunu vurguladı.

EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Aylin Yaman, “Ülkemizde sayısı 10 milyonu geçen engelliler maalesef yaşamlarını açlık ve yoksulluk sınırı altında sürdürüyor. Aile Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi içinde engelliler için ayrılan bütçe, merkezi bütçenin yüzde 1’i bile değildir. Bu durum iktidarın konuya bakışını gösteriyor. Yüzde 70 ve üzeri engelliler için belirlenen destek yalnızca 5 bin 584 lira. Engelli vatandaşlarımız için, evde bakım hizmeti Türkiye’nin her yerinde eşit ve sürekli olmak kaydıyla yaygınlaştırılmalıdır” dedi.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ ATAMALARI VE DİĞER TALEPLER

Mehmet Karaman, Türkiye’de 10 milyona yakın engelli vatandaşın çeşitli sosyal haklardan yoksun kaldığını ve bunun anayasanın eşitlik ilkelerine aykırı olduğunu aktardı. “İstihdamda engelliler için ayrılan kontenjanlar çoğu zaman şeklen doldurulmakta. Bunun sağlanması için kamuda istihdam oranlarının yüzde 4’e, özel sektörde ise yüzde 3’e çıkması gerekiyor. Eğitimde ise engelli bireylerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı ve özel eğitim öğretmenlerinin atamaları yapılmalıdır” dedi.

EVDE BAKIM AYLIĞINDAKİ DÜZENLEMELER ŞART

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “Bugün engellilerimizin engel oranına göre maaş yardımı yapılıyor. Ancak bu yardımlar hangi sorunu çözüyor? Evde bakım aylığı alan aile ferdi, çalışarak aile bütçesine katkıda bulunamazken, desteklerin asgari ücret kadar olması gerekiyor” dedi. Bununla birlikte, bakım yapan aile ferdinin sigortasının devlet tarafından karşılanması gerektiğinin altını çizdi.

Önerinin kabul edilmesinin ardından Selçuk Özdağ, “Bu grup önerisinde engellilerin problemlerini araştırmayı ve bir engelliler bakanlığı kurmayı önerdik” dedi. İYİ Parti’nin oylama sırasında karar yeter sayısının üç kez bulunamaması üzerine Genel Kurul kapatıldı ve yarın saat 14.00’da tekrar toplanılacak.