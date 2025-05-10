Engellilere Destek Sürekli Olmalı

ENGELLİLER HAFTASI AÇIKLAMASI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Özlemiş, engellilerin yalnızca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dönemlerinde hatırlanmaması gerektiğini vurguladı.

YIL BOYUNCA DESTEK

Güler Çapraz Özlemiş, BOED Ailesi olarak yılın her günü dernek binasında dezavantajlı bireyleri sosyal hayata kazandırma, rehabilitasyon yapma ve el sanatları eğitimi vererek beceri kazandırma imkanları sunduklarını ifade etti. Özlemiş, “Duygu sömürüsüne, engelliyi dilenci durumuna getirecek hal, hareketlere hiçbir zaman mahal vermedik, vermeyeceğiz. Her zaman emeğiyle mücadelesiyle var olmaya çalışan dezavantajlı arkadaşlarımızın yanında var olacağız.” sözlerini kullandı.

KAMU KURUMLARINDAN DESTEK ÇAĞRISI

BOED Genel Başkanı, kamu kurum ve kuruluşların dezavantajlı bireylere destek olmasının önemine dikkat çekerek, bu vatandaşları ayrım gözetmeksizin her zaman destek ve hizmetle kucaklamaları gerektiğini belirtti. Özlemiş, “Engelliler haftası vesilesiyle bu farkındalığın artmasını temenni ederek, haftamızı kutluyorum” şeklinde konuştu.