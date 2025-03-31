Engellilere ÖTV’siz Araç Satışında Yeni Dönem

YENİ DÖNEM BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, engellilere ÖTV’siz araç alımı konusunda yeni bir süreç başlatıyor. 2024 yılında satışların 800 bini aşması üzerine getirilen düzenlemeyle, artık yüzde 90 ve üzeri engelli bireyler, 10 yılda bir ve yüzde 40 yerlilik oranı taşıyan araçları vergisiz satın alabiliyor. Yeni kuralların ardından kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar, TBMM’ye çeşitli sorular yöneltti. Engelliler, “Aldığım aracı kaç yıl sonra satabilirim, yeni araç alabilir miyim, doğal afetlerde zarar gören araç yenilenebilir mi?” gibi sorularla ilgili cevaplar arıyor. Meclis, bu soruları Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletti. Yüzde 90 ve üstü engelli bireyler, sağlık kurulu raporuyla kendileri adına araç alabiliyor. Araç kullanma zorunluluğu ya da özel tertibat şartı aranmıyor. Ancak sürekli tekerlekli sandalye veya sedye kullanımı varsa, araçta özel tertibat yapılması gerekmekte.

YÜZDE 90 ALTINA TERTİBAT ŞARTI

Yüzde 90 altındaki engelliler de belirli koşullarda ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. Sağlık raporunda “hareket ettirici aksamda özel tertibat gerekir” ifadesinin bulunması yeterli oluyor. Engellilik oranı yüzde 40 ya da 80 olmasının önemi yok; asıl olan araçta özel tertibat gereksinimi. ÖTV’siz araçlarda, fren, gaz, debriyaj pedalları ve vites kolu gibi alanlarda özel tertibat yapılması gerekiyor. Örneğin, sağ bacağı olmayan bir birey için fren ve gaz pedallarında düzenleme yapılması zorunlu. Araç otomatik şanzıman olsa bile, engelli kişinin durumuna göre pedal düzenlemesi yapılmalı. Otomatik vites, özel tertibat zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Bu durum engellilik durumunun detaylı bir değerlendirmesini gerektiriyor.

YENİ SATIŞ ŞARTLARI

Yasa gereği, ÖTV’siz alınan araçlar 10 yıl boyunca satılamıyor. Ancak 5 yılı dolduran araçlar cezasız bir şekilde satılabiliyor. Eğer yeni bir araç alımı yapılacaksa, ilk alımın üzerinden 10 yıl geçmesi gerekiyor. Örneğin, Nisan 2024’te araç alan bir birey, Nisan 2029’da satabilir ama yeni araç için Nisan 2034’ü beklemek durumunda.

DOĞAL AFETLERDE İSTİSNA

Yangın, sel, heyelan veya kaza gibi durumlar sonucu kullanılamaz hale gelen araçlar, 10 yıl bekleme şartı olmadan yenilenebiliyor. Bu durumda tekrar ÖTV ödenmesi gerekmiyor.

ÖTV’SİZ ARAÇ ALIM LİMİTİ ARTTI

2024 yılında ÖTV’siz araç alım limiti 1 milyon 591 bin 255 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılında ise bu tutar, yeniden değerleme oranı çerçevesinde 2 milyon 290 bin 200 TL’ye yükseliyor.

SATIN ALINABİLECEK ARAÇ TİPLERİ

ÖTV’siz alınabilecek araçlar arasında şunlar bulunuyor:

– 1.6 motor ve altındaki binek otomobiller

– Silindir hacmi 2800 cc’ye kadar olan pick-up, panelvan ve kamyonetler

– Vergi dahil satış fiyatı 330.750 TL’yi geçmeyen araçlar

– Arazi araçları, ATV, jeep, station wagon gibi taşıtlar