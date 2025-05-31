Engellilere Sandalyeler Dağıtıldı, Teşekkürler

TEKERLEKLİ SANDALYELER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi, KARDEMİR’in katkılarıyla temin ettiği tekerlekli sandalyeleri, ihtiyaç sahibi engellilere bayram öncesinde teslim ediyor. Dernek, kapsamlı sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde, KARDEMİR’in desteğiyle alınan 32 adet manuel tekerlekli sandalye ve 2 adet akülü sandalyenin dağıtımı için bir program düzenliyor.

DAĞITIM PROGRAMINA KATILIM YOĞUN OLDU

Derneğin yeni binasında gerçekleşen etkinliğe Karabük Vali Yardımcısı Hasan Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurahman Bilgiç, siyasi parti temsilcileri, dernek üyeleri ve birçok vatandaş katılıyor. Vali Yardımcısı Hasan Şahin, engelli bireylerin toplumda nüfusun yüzde 10’unu oluşturduğunu belirterek, bu kesim için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

DERNEK BAŞKANI DESTEKLER İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, derneğin yaklaşık 30 yıldır hizmet verdiğini ifade ederek, “Desteklerinden dolayı tüm kurumlara teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalyeler teslim ediliyor.