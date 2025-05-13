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Engellilere Trafik Eğitimi Verildi

ENGELLİLER HAFTASI KAPSAMINDA TRAFİK EĞİTİMİ

Burdur’da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engelli bireylere trafik eğitimi veriliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, farkındalık oluşturmak amacıyla Burdur Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu’nda eğitim gören öğrencilere, trafik ekipleri tarafından uygulamalı bir eğitim düzenliyor.

UYGULAMALI EĞİTİM FIRSATI

Bu eğitimde, 45 engelli öğrenciye mobil trafik eğitim parkurunda güvenli yaya geçişi, trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar, trafik ışıklarına uyma ve güvenli yaya geçişi kuralları detaylı şekilde anlatılıyor. Katılan öğrenciler, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı yakalıyor.

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