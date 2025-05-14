Engellilerin Sorunları İçin Araştırma Komisyonu

ENGELLİLERİN SORUNLARI İÇİN KOMİSYON KURULDU

TBMM Genel Kurulu’nda Yeni Yol Grubu’nun engellilerin sorunlarıyla ilgili Araştırma Komisyonu kurulması için sunduğu önerge kabul edildi. Yeni Yol Grubu, engellilere yönelik hizmetlerin tek çatı altında toplanması ve gerekli görülmesi halinde Engelliler Bakanlığı’nın kurulması amacıyla Araştırma Komisyonu kurulmasını TBMM Genel Kurulu’na önerdi.

OYAMA SÜRECİ VE SONUCU

TBMM Başkanvekili Celal Adan, grup önerisini milletvekillerinin oyuna sundu. İlk oylamada katip üyeler arasında bir itilaf yaşandı. Bu gelişmenin ardından Adan, önerinin elektronik oylama sistemiyle oylanmasına karar verdi. Oylama sırasında AK Parti milletvekillerinin Genel Kurul’da yer almadığı gözlemlendi ve önerge kabul edildi.