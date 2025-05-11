Engelsiz Eğitim Bağı Projesi Hızlı Bilgi Sağlıyor

PROJE TANITIMI VE KATKILARI

Bursa Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda 20 öğretmenin rehberliğinde geliştirdikleri projeleri sergiledi. Fuarda, özellikle “Engelsiz Eğitim Bağı” projesi dikkat çekti. Yüz tanıma ve sesli komut ile çalışan bu sistem, velilere hızlı ve güvenli bilgi edinme imkanı sunarak katılımcılardan yüksek not aldı.

ENGELSİZ EĞİTİM BAĞI PROJESİ

Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kapalı spor salonunda gerçekleştiren fuarda, toplamda 80 öğrenci tarafından hazırlanan projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Biyoloji, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi çeşitli alanlarda projeler sergilendi. “Engelsiz Eğitim Bağı” projesi, velilerin okulda işlemlerini daha erişilebilir ve hızlı bir biçimde gerçekleştirebilmeleri için tasarlandı. Bu sistem, görsel ve sesli komut ile çalışarak velilere kolay bir deneyim sunuyor. Yüz tanıma ile kimlik doğrulama işlemi yapıldıktan sonra, veliler sesli komutlarla yönlendirilerek öğrencilerin devamsızlık bilgilerine ulaşabiliyor. Ayrıca, ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler için dijital sözleşmeleri okuma ve onaylama olanağı sağlanıyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR

Projenin dijital dönüşümü destekleyeceğini belirten 11. sınıf öğrencisi İrfan Semih Doğru, “Bu projenin yazılımını ben geliştirdim. Arka planda Node.js çalışıyor. Düzenli bir kod yapısı olması için React ve TypeScript kullandım. Ayrıca bir yapay zeka modelimiz mevcut. Sistem bu şekilde çalışıyor. Sürekli olarak veri analizi yapılıyor. Program, yüz tanıma ve ses algılama özelliğine sahip. Çalışmalarımız bu sistem üzerinde geliştirilerek devam edecek. Hedefimiz, dijital dönüşüme katkı sağlamak ve eğitimdeki engelleri ortadan kaldırmak.” diye konuştu.

VELİLER İÇİN KOLAYLIK SAĞLAMA AMACI

Proje sayesinde velilerin öğrencileri hakkında hızlı ve güvenli bilgi edinebileceğini dile getiren 11. sınıf öğrencisi Ayşenur Süleymanoğlu, “Projemizin amacı, görme engelli ve işitme engelli velilerin işlerini kolaylaştırmak. Okula gelen velilerin işlemlerini beklemeden daha hızlı halletmelerini sağlamak. İşitme engelliler için görsel, görme engelliler için işitsel bir platform oluşturduk. Programa giriş yapıldıktan sonra, yüz tanıma sistemi ile bir sayfaya yönlendiriliyor. Burada, işlemin ne olduğu soruluyor ve verilen cevaba göre uygun sayfaya yönlendiriliyor. Okulumuzdaki eksikliklerden ilham alarak bu projeyi geliştirdik.” şeklinde ifade etti.