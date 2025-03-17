Engelsiz İftar Programları Düzenlendi

ENGELLİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ

Afyonkarahisar İl Müftülüğü, Engelli Koordinatörlüğü tarafından çeşitli iftar organizasyonları gerçekleştirildi. Bu etkinlikler çerçevesinde, Engelsiz Kur’an Kursu öğrencileri ve Engelli Dernekleri temsilcileri iftarda bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

PROGRAMDA YARDIMLAŞMA TEMASİ

Etkinlikte, İl Müftüsü İmamoğlu katılımcılara yönelik iftar öncesinde bir konuşma yaptı. İmamoğlu, “Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Böyle programları düzenleyerek bir araya gelmemizi sağlayan ve emek harcayan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Program, Koordinatör İsmail Aydın’ın organizasyonu ile gerçekleşti.

ETKİNLİĞE KATILANLAR

İftar programına İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Müftü Yardımcıları Mevlüt Şahiner ile Sinan Cansever, İl Vaizleri ve Koordinatörleri Mehmet Emin Akpınar, Nursima Çelik, Hanife Turguteli, Engelsiz Kur’an Kursu öğrencileri ve öğreticisi Nesibe Taşdemir ile aileler katıldı.