Engelsiz Kafe Açıldı, Tören Düzenlendi

MENEKŞE ENGELSİZ KAFE AÇILDI

Esenyurt Belediyesi, engelli bireyleri topluma kazandırmak ve çalışarak sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Menekşe Engelsiz Kafe’yi düzenlenen törenle açtı. Gökevler Mahallesi’ndeki Esenyurt Belediyesi At Binicilik Tesisi içinde yer alan kafenin açılışı dolayısıyla gerçekleştirilen törene, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

KAYMAKAM ÇOBANOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR

Açılışta konuşma yapan Çobanoğlu, engelsiz kafenin hayata geçmesini sağlayan belediye yetkililerine teşekkür etti. Esenyurt’un Türkiye’nin en büyük ve en kalabalık ilçesi olduğuna dikkat çeken Çobanoğlu, “Kamu hizmetleri anlamında eksiklerimiz var ama bu eksiklerimizi her geçen gün tamamlıyoruz. Engelliler ve dezavantajlı gruplar ile ilgili hem kaymakamlığın hem devletimizin ve hükümetimizin yaptığı çalışmalar var. Bunun yanı sıra yerel yönetim olarak belediyemizin de yaptığı güzel çalışmalar var.” şeklinde konuştu. Çobanoğlu, engelsiz kafeye ilişkin, “Engelsiz kafemizin engelli vatandaşlarımıza, yavrularımıza, ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ AKSOY’UN HEDEFİ

Belediye Başkan Vekili Aksoy ise kafeden elde edilecek sonuçlara göre, engelli bireylerin çalışmasının belediye tesislerinde yaygınlaştırılacağını vurguladı. Aksoy, tesis içinde engelli çocukların tedavisine katkı sağlama amacıyla binicilik ve atlı terapi eğitimlerinin verildiğini ifade etti. Esenyurt’a kazandırdıkları engelsiz kafe ile hem engelli bireylerin istihdamına hem de sosyalleşmelerine katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Aksoy, “Burayı bir rehabilitasyon merkezi gibi düşünüyoruz. 5 tane yavrumuz anneleriyle beraber burada, bizleri bekliyorlar. Buradaki 5 arkadaşımız bize rol model olacak.” diye konuştu. Aksoy, kafeden olumlu sonuç almaları durumunda uygulamayı diğer tesislerde de yaygınlaştırmayı düşündüklerini dile getirdi. Törende, konuşmaların ardından Aksoy ve Çobanoğlu birlikte kurdele keserek kafeyi hizmete açtı.