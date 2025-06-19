Engelsiz Şehir Projesi, Kapsayıcı Yaklaşımlar

PROJE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK UYGULAMALAR

Özel İhtiyaçlı Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı çerçevesinde desteklenen “Engelsiz Şehir: Özel İhtiyaçlı Bireyler İçin Kapsayıcı Yaklaşımlar” projesi, özel ihtiyaçlı bireylerin şehir hayatında eşit, aktif ve engelsiz bir katılım sağlamayı hedefliyor. Bu proje, Afyonkarahisar’da da uygulanacak olup, eğitim, sağlık, spor, kültür, çevre, yerel yönetimler ve istihdam gibi önemli alanlarda özel ihtiyaçlı bireylerin karşılaştığı yapısal ve sosyal sorunları belirlemeyi amaçlıyor.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kamusal alanların erişilebilir olmaması, hizmetlerde yeterli farkındalığın bulunmaması ve istihdam olanaklarının sınırlı olması gibi yaygın sorunlar, projenin kapsamındaki gözlemler ve analizlerle tespit edilecek. Elde edilen veriler, çözüm odaklı önerilerle rapor haline getirilecek. Projenin yürütücülüğünü üstlenen Doç. Dr. Fatma Betül Şenol, bu sürecin önemine değinerek, proje ekibinde alanında uzman birçok akademisyenin yer aldığını belirtiyor.

Proje süresince kamu kurumları, yerel yönetimler, okullar, sağlık kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde farkındalık çalışmaları, atölye uygulamaları ve erişilebilirlik analizleri yapılacak. Doç. Dr. Fatma Betül Şenol, engelsiz şehirlerin yalnızca özel ihtiyaçlı bireyler için değil, tüm toplum için daha güvenli ve yaşanabilir alanlar oluşturduğunu vurguluyor. “Bu proje ile erişilebilirliği bir lüks değil, temel bir hak olarak ele alıyor, şehirlerimizi herkes için yaşanabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. TÜBİTAK’ın desteğiyle sorunları sahada görerek çözüm önerilerini doğrudan uygulamaya aktarmak istiyoruz” diyor.