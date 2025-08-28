Engelsiz Şehir Projesi Raporu Sunuldu

ENGELSİZ ŞEHİR PROJESİ RİPORTUNUN SUNUMU

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen “Engelsiz Şehir; Özel Gereksinimli Bireyler İçin Kapsayıcı Yaklaşımlar Projesi”nin çalıştay raporu, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’ye sunuldu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Betül Şenol, Sünnetci’yi ziyareti sırasında proje hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

İSTİŞARELER VE TEŞEKKÜR

Şenol, TÜBİTAK 4008 – Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne destek verdiği “Engelsiz Şehir; Özel Gereksinimli Bireyler İçin Kapsayıcı Yaklaşımlar Projesi”nin çalıştay raporunu Sünnetci’ye takdim etti. Ziyaret, proje ile birlikte kentteki engelli bireylerin topluma katılımlarını artırmaya yönelik gerçekleştirilen istişarelerin ardından sona erdi. Sünnetci, Şenol’a bu katkılardan dolayı teşekkür etti.