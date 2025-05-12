Engelsiz Yarınlar Projesi Gerçekleşti

DEPRESYON SONRASI UMUT BIÇAKLI YARINLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından deprem sonrası yaraların sarılması amacıyla başlatılan “Engelsiz Yarınlar” projesi çerçevesinde Mersin’deki kampta konaklayan afetzede gençler ve aileleri, spor yapma ve denize girme imkanı buldu. 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen bireylerin yaşadığı sorunların spor, sanat ve rehabilitasyon ile aşılmasını hedefleyen projenin bahar etabı, 2-6 Mayıs tarihleri arasında Silifke ilçesindeki Altuğ Verdi Gençlik Kampı’nda gerçekleştirildi. Farklı illerden, içinde engelli bireylerin de olduğu toplam 236 depremzedeye ev sahipliği yapan kampın ikinci etabı ise 8-12 Mayıs tarihleri arasında 301 katılımcı ile sürdü. Akdeniz kıyısındaki kampta yer alan aileler, çeşitli etkinlik iştirakleriyle eğlenceli zaman geçirdi. Antrenörlerin rehberliğinde okçuluk, plaj voleybolu, masa tenisi ve tekerlekli sandalye basketbolu oynama fırsatı yakaladı. Aynı zamanda ilk yardım ve yüzme eğitimleri alan depremzedeler, sahilde yürüyüş yapıp denizle haşır neşir oldu.

SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE VURGU

Proje koordinatörü ve spor uzmanı Ali Osman Yağmurlu, AA muhabirine verdiği demeçte, ziyaretçiler için sportif faaliyetlerin yanı sıra eğitici atölyeler düzenlediklerini bildirdi. Katılımcıların birçok etkinliğe katılım fırsatı bulduğunun altını çizen Yağmurlu, “Projemizin temel amacı onların sosyal iyilik hallerini yükseltmek, toplumsal entegrasyonlarını artırmak ve yaşadıkları dezavantajı ortadan kaldırmak için fırsat eşitliği sunmaktır.” şeklinde konuştu. Ayrıca etkinliklerde spor ile sanatı bir araya getirdiklerine değinerek, “Sporun birleştirici gücünü kullanarak farklı illerden kardeşlerimizi buluşturduk. Misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimize bölgenin tarihi alanlarını da gezdirdik.” dedi.

KAMP DENİZYOLU VE EĞİTİM İLE DOLU

Kampa katılan engelli bireylerden Mert Ali Kamer, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında yaşadığı zorlukları anlattı. “Depremde ayaklarım ranzanın arasında sıkıştı ve 3 gün enkaz altında kaldım. Ankaralı gönüllü vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra 6 ay tedavi gördüm, ayaklarıma protez takıldı. Uzun süre alışma ve fizik tedavi süreci gördüm. Bakanlığımızın düzenlediği projeyle kampa katıldım. Ütü ve kahve yapmayı, yüzmeyi burada öğrendim.” diyerek yaşadığı süreci paylaştı. Aynı kampta yer alan Adem Güdükboy ise eşiyle birlikte katıldığı etkinliklerin psikolojisine olumlu etkide bulunduğunu kaydetti.