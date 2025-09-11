Haberler

Engelsiz Yaşam Merkezi Neredeyse Tamamlandı

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ’NİN TAMAMLANMA EVRESİ

Ortahisar Belediyesinin inşaatına başladığı Engelsiz Yaşam Merkezi’nin büyük oranda tamamlandığı açıklandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazipaşa Mahallesi’nde özel ve engelli bireylere yönelik olarak yapılan merkez, içerisinde kütüphane, beceri atölyeleri, kafeterya ve oyun alanları barındıracak.

ÖZEL BİR SOSYAL ALAN OLACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, merkezinin özel ve engelli bireyler için önemli bir sosyal alan olacağını vurguladı. Kaya, “Ortahisar Belediyesi olarak insan odaklı bir anlayışla çalışıyoruz. Özellikle dezavantajlı gruplarımızın yaşam koşullarını iyileştirmeyi bir görev kabul ediyoruz.” şeklinde değerlendirme yaptı.

Haberler

Denizli’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Denizli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10,156 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir kişi tutuklanarak uyuşturucu ticareti suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Haberler

Buldan’da Orman Yangını Sonrası Durum

Buldan'daki orman yangını kontrol altına alındı, ancak köklerdeki dumanlar sürüyor. Ekipler, olası yeniden alevlenmeleri önlemek için çalışmalara devam ediyor.

